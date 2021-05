Covid, news. Bollettino: 3.455 casi e 140 morti. Il Cdm ha approvato il dl Riaperture LIVE (Di lunedì 17 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 2,9%. Calano terapie intensive (-110) e terapie intesive (-25). Tra le misure discusse dalla cabina di regia c'è, su proposta di Draghi, il coprifuoco dalle 23. Dall'inizio del prossimo mese aprono i ristoranti anche al chiuso fino alle 18 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 2,9%. Calano terapie intensive (-110) e terapie intesive (-25). Tra le misure discusse dalla cabina di regia c'è, su proposta di Draghi, il coprifuoco dalle 23. Dall'inizio del prossimo mese aprono i ristoranti anche al chiuso fino alle 18

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - DSantanche : Immigrazione, #Lampedusa allo stremo e allarme negli hotspot: 'Non solo Covid, anche scabbia e tubercolosi'. Alle a… - LaStampa : Covid, Crisanti stronca il test per tornare a ballare in discoteca: 'Fatto così non dimostra nulla” - generacomplotti : RT @Adnkronos: Ecco l’ultima fake news che circola sul vaccino anti-covid. - sarahross71 : RT @tempoweb: Il virologo #Crisanti non fa marcia indietro sulle #riaperture 'Ho sempre ragione io, anche se smentito dai numeri' #governo… -