Covid Liguria, scende a 51 il numero dei nuovi contagi (Di lunedì 17 maggio 2021) scende a 51 il numero dei nuovi contagi in Liguria, secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.091 tamponi molecolari e 1.298 antigenici rapidi. In ... Leggi su lanazione (Di lunedì 17 maggio 2021)a 51 ildeiin, secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.091 tamponi molecolari e 1.298 antigenici rapidi. In ...

Advertising

BabboleoNews : Sono 793.205 le #dosi di #vaccino anti-#covid inoculate in #Liguria, pari al 95%, su 837.920 consegnate in #regione. - sdegnata : ?? Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna in zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguri… - culture_more : RT @FrancoScarsell2: Covid-19. A Palazzo Chigi, la cabina di regia decide nuove misure. Fvg, Molise e Sardegna verso la zona BIANCA dal 1 g… - NessunaCorrelaz : 17 Maggio 2021 - Liguria Morto di covid all’età di 82 anni, contagiato due settimane dopo la seconda dose di vacci… - alex_liccardo : Zona bianca Friuli, Sardegna e Molise dal 1° giugno; Liguria, Veneto e Abruzzo dal 7 #zonabianca #veneto #7giugno… -