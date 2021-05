Covid, le news. Oggi la cabina di regia per decidere su riaperture e coprifuoco. LIVE (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ministro Speranza predica prudenza ma apre al superamento del coprifuoco. Poco più di 5 mila nuovi contagi e 93 morti nelle ultime 24 ore. È la prima volta sotto quota 100 da ottobre. Il generale Figliuolo assicura: "A settembre l'immunità di gregge” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ministro Speranza predica prudenza ma apre al superamento del. Poco più di 5 mila nuovi contagi e 93 morti nelle ultime 24 ore. È la prima volta sotto quota 100 da ottobre. Il generale Figliuolo assicura: "A settembre l'immunità di gregge”

