Covid Italia, sempre meglio negli ospedali e nelle terapie intensive. Indice di positività al 2,9% (Di lunedì 17 maggio 2021) Continua a migliorare di giorno in giorno la situazione epidemiologica nel Paese anche se, come vedremo, purtroppo sotto l'aspetto dei decessi non siano ancora sulla strada giusta Intanto, nelle ultime 24 ore sono stai eseguiti 118.924 tamponi 'misti' (cioè antigenici e molecola calcolati insieme), che hanno individuato 3.455 nuovi contagi da coronavirus, per un Indice di positività al 2,9%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, gli attualmente positivi nel Paese sono 322.891, dunque 5.991 in meno rispetto a ieri. Fortunatamente nessuna regione conta oltre mille casi. Tuttavia la regione più colpita è la Lombardia (675), seguita da Campania (550), Lazio (388) e Toscana (382). Dicevamo, ancora alto il numero delle vittime, 140, che portano così numero totale dei decessi a ben ...

