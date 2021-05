Covid Italia oggi, Minelli: “Numeri da zona bianca” (Di lunedì 17 maggio 2021) “I vaccini” contro il Covid “rendono l’Italia tutta uguale, per la prima volta”. E’ quanto dice all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione Italiana di Medicina personalizzata, che fa il punto sulla situazione epidemiologica Covid-19. “L’anno scorso non fu così. In attesa di abbandonare i bollettini epidemiologici nella loro routinaria ritualità, oggi possiamo dirlo: la campagna di vaccinazione sta funzionando alla grande e i Numeri si avvicinano dappertutto alla frontiera della zona bianca. Si risponde così alle diffidenze di certe frange ‘no vax’, alle quali diciamo che la battaglia al coronavirus la stiamo combattendo comunque anche senza di loro”. “L’indice di contagio, che non deve ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) “I vaccini” contro il“rendono l’tutta uguale, per la prima volta”. E’ quanto dice all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, responsabile per il Sud della Fondazionena di Medicina personalizzata, che fa il punto sulla situazione epidemiologica-19. “L’anno scorso non fu così. In attesa di abbandonare i bollettini epidemiologici nella loro routinaria ritualità,possiamo dirlo: la campagna di vaccinazione sta funzionando alla grande e isi avvicinano dappertutto alla frontiera della. Si risponde così alle diffidenze di certe frange ‘no vax’, alle quali diciamo che la battaglia al coronavirus la stiamo combattendo comunque anche senza di loro”. “L’indice di contagio, che non deve ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - ecomstation1 : RT @GiovanniToti: Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale in gr… - SilviaTeresa14 : RT @doluccia16: Quel pirla di Migliore, sta dicendo che in Italia non lo vogliono, perché ci saranno dei problemi. ??????? Quando questo capi… -