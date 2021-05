Covid Italia, oggi 3.455 contagi e 140 morti: bollettino 17 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 maggio, secondo i dati della Protezione Civile nel bollettino regione per regione. Da ieri, registrati nelle regioni altri 140 morti che portano il totale a 124.296. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 118.924 tamponi: l’indice di positività è al 2,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.754 (-25 da ieri), con 69 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 12.024 (-110). LOMBARDIA – Sono 675 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 maggio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 13 morti. Sale a 33.360 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 ida coronavirus in, 17, secondo i dati della Protezione Civile nelregione per regione. Da ieri, registrati nelle regioni altri 140che portano il totale a 124.296. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 118.924 tamponi: l’indice di positività è al 2,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.754 (-25 da ieri), con 69 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 12.024 (-110). LOMBARDIA – Sono 675 i nuovida coronavirus17in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 13. Sale a 33.360 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono ...

