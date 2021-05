Covid | Italia in giallo Coprifuoco | riaperture e nuovi parametri per i colori delle Regioni | oggi la cabina di regia del governo

(Di lunedì 17 maggio 2021)e ricalibratura deiche definiscono i(e dunquemisure restrittive anti-a livello locale) saranno i temi al centro delladidel, convocata perdal presidente Draghi. E se da, 17 maggio, l’intera penisola si è risvegliata in zona gialla, a eccezione della Valle d’Aosta ancora in fascia arancione, continua lo scontro tra le forze dell’esecutivo, con il centrodestra che preme perimmediate e l’eliminazione del. Ma il ministro della Salute Speranza e il presidente Draghi stesso ribadiscono il principio di «prudenza e ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - AcidamenteBea : RT @ImolaOggi: Covid, censurati e minacciati di sanzioni i medici che contraddicono le 'linee guida' ufficiali. Sta accadendo un po' ovunqu… - Cesare_Baronio : RT @ImolaOggi: Covid, censurati e minacciati di sanzioni i medici che contraddicono le 'linee guida' ufficiali. Sta accadendo un po' ovunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Prima di ultimarlo, infatti, Draghi vuole capire cosa e quanto potrà riaprire in. E su ... ad_dyn Ma le tensioni sulle misure anti -potrebbero impallidire di fronte a quelle che, già dai ...- - > Leggi Anche Miss Universo 2021, Viviana Vizzini rischia la finale a causa del: 'Ma non mi arrendo' Tra le 70 finaliste, a tenere alto il nome dell', c'era la prorompente siciliana ...Il noleggiatore americano, partner di Locauto in Italia, rilancia ampliando la sua rete distributiva in tutto il mondo ...Silvio Berlusconi ha avuto diversi problemi di salute nell’ultimo anno. Complice il Covid, il leader di Forza Italia è stato spesso ricoverato al San ...