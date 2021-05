Covid Italia, bollettino oggi 17 maggio: 3.455 nuovi casi e 140 morti. Tasso di positività al 2,9% (Di lunedì 17 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 17 maggio 2021. Nelle ultime 24 ora ci sono stati 3.455 nuovi casi e 140 morti. Ieri erano stati registrati 5.793 nuovi contagi e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021), ildi172021. Nelle ultime 24 ora ci sono stati 3.455e 140. Ieri erano stati registrati 5.793contagi e...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - marcodimaio : Immaginando l’Italia post-Covid: è tempo di un nuovo regionalismo? Ne parliamo dalle 18,30 in diretta sulla mia pa… - GiaPettinelli : Covid: Sono 3.455 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 5.753). Sono invece 140 le vittime in un giorno, 9… - aitaliamoci : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 3.455 nuovi casi su 118.924 tamponi e altri 140 morti #covid -