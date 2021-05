Covid India, oggi sotto 300mila casi: dati ‘record’ da 21 aprile (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 281.386 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in India nelle ultime 24 ore: secondo le news e i dati, è la prima volta dal 21 aprile scorso che le nuove infezioni quotidiane scendono sotto quota 300mila. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia è di 24.965.463, quello dei decessi 274.390, 4.106 dei quali nelle ultime 24 ore. I casi attivi nel paese sono al momento 3.516.997, 101.461 meno del giorno prima, le persone guarite 21.174.076, 378.741 delle quali nel corso dell’ultimo giorno. RICCIARDI – “L’India paga caramente delle aperture sconsiderate e il fatto che è stata autorizzata una serie di manifestazioni che hanno coinvolto milioni di persone, che sono state l’una a contatto con l’altra. E questo, insieme ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 281.386 i nuovidi contagio da Coronavirus registrati innelle ultime 24 ore: secondo le news e i, è la prima volta dal 21scorso che le nuove infezioni quotidiane scendonoquota. Il totale deipositivi da inizio pandemia è di 24.965.463, quello dei decessi 274.390, 4.106 dei quali nelle ultime 24 ore. Iattivi nel paese sono al momento 3.516.997, 101.461 meno del giorno prima, le persone guarite 21.174.076, 378.741 delle quali nel corso dell’ultimo giorno. RICCIARDI – “L’paga caramente delle aperture sconsiderate e il fatto che è stata autorizzata una serie di manifestazioni che hanno coinvolto milioni di persone, che sono state l’una a contatto con l’altra. E questo, insieme ...

Advertising

Tg3web : In Nepal l'emergenza covid si fa drammatica. Manca l'ossigeno per i malati, i contagi dalla vicina India sono arriv… - RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - manickamtagore : Modi Made India No 1 . #Covid - Valebia : RT @HelpAgeItalia: La pandemia ha messo l'#India in ginocchio. Le persone #anziane sono le più a rischio, non solo in caso di contagio da #… - senthilakumar : RT @BalimaneKiran: @TVMohandasPai @anuraag_saxena @DataRvls @TimesNow @republic Data from modi supporters supporting modi??? ?????? https://t… -