Covid: India, nuovi casi in leggero calo, meno di 300mila (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la prima volta da 26 giorni l'India ha registrato ieri meno di 300mila nuovi positivi, sulla base dei test delle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero alla Salute, definendolo "uno sviluppo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la prima volta da 26 giorni l'ha registrato ieridipositivi, sulla base dei test delle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero alla Salute, definendolo "uno sviluppo ...

Advertising

Tg3web : In Nepal l'emergenza covid si fa drammatica. Manca l'ossigeno per i malati, i contagi dalla vicina India sono arriv… - RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - manickamtagore : Modi Made India No 1 . #Covid - GiaPettinelli : Covid: India, nuovi casi in leggero calo, meno di 300mila - sectest9 : RT @redhotcyber: Accenture fornisce supporto per il covid-19 in India. #redhotcyber # #cybersecurity #technology #hacking #hacker #infosec… -