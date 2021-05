Covid | India | meno di 300mila nuovi casi per la prima volta dal 21 aprile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

In,per la prima volta da 25 giorni, il numero giornaliero di nuovi casi di- 19 è sceso sotto quota 300mila mentre resta oltre 4.000 il numero dei morti. Il Paese sfiora i 25 milioni di ......, Bangladesh e Sri Lanka. Ma sono previste alcune eccezioni. Come per i cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentino sintomi- 19 ...In India sono state effettuate 182.926.460 somministrazioni di vaccini contro il coronavirus, di cui 691.211 ieri. Lo ha reso noto oggi ...Il ciclone Tauktae sta investendo tutta l'India e nella giornata di domani si prevede che esso raggiungerà lo stato di Gujarat ...