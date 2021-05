Covid in Sicilia: riecco colazioni e aperitivi (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ stata una sorta di festa della “liberazione” posticipata la prima giornata “gialla” in Sicilia dopo mesi di restrizioni anti-Covid. Complice una temperatura estiva, col termometro che ha toccato quasi trenta gradi in alcune zone dell’isola, chi ha potuto fin dalle prime ore del mattino si è recato in spiaggia a godersi il sole e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ stata una sorta di festa della “liberazione” posticipata la prima giornata “gialla” indopo mesi di restrizioni anti-. Complice una temperatura estiva, col termometro che ha toccato quasi trenta gradi in alcune zone dell’isola, chi ha potuto fin dalle prime ore del mattino si è recato in spiaggia a godersi il sole e il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - AnsaSicilia : Covid:assessore positivo, negativi tamponi componenti giunta. Per precauzione Musumeci rinuncia a inaugurazione hub… - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 299 nuovi positivi, 4 i morti. Tasso al 2,4%. I guariti sono 758, in calo i ricoveri | #ANSA - rep_palermo : Covid-19: in Sicilia oltre 450 positivi in meno, quattro i pazienti morti [aggiornamento delle 18:56] - quotidianodirg : Covid, 299 nuovi positivi in Sicilia: 73 a Ragusa -