Covid: in Puglia 21 morti e 145 nuovi contagi, 3,3% dei test (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi in Puglia su 4.330 test effettuati, sono stati registrati 145 casi positivi, con una incidenza del 3,3% (ieri era del 5,8%). Sono stati anche registrati 21 decessi (ieri 8). I ricoverati sono 1.

