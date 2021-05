Covid in Italia: oggi 3.455 nuovi casi ma su soli 120mila tamponi testati, 140 i decessi (Di lunedì 17 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 17 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 3.455 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore ma su soli 118.924 tamponi testati; l’indice di positività sale al 2,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 140 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale a 124.296.



