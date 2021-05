Covid: in Italia 3.455 positivi in 24 ore e 140 vittime. Cts: la pandemia è sotto controllo (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 le vittime in un giorno, 93 ieri. ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 ial test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 lein un giorno, 93 ieri. ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - marcodimaio : Immaginando l’Italia post-Covid: è tempo di un nuovo regionalismo? Ne parliamo dalle 18,30 in diretta sulla mia pa… - udcandrano : RT @UdcIta: #Covid: @AntonioDePoli #Udc, avanti su #riaperture, stop coprifuoco - lifestyleblogit : Covid Italia, oggi 3.455 contagi e 140 morti: bollettino 17 maggio - -