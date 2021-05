Covid: in Giappone il 60% della popolazione è contraria alle Olimpiadi (Di lunedì 17 maggio 2021) La situazione Covid in Giappone sta continuando a peggiorare. Nella nazione infatti il numero di contagi continua a salire e proprio per questo la popolazione Giapponese è sempre più preoccupata per le Olimpiadi che si terranno questa estate proprio nel Paese del Sol Levante. Nonostante il divieto di entrare in Giappone per tutti i turisti stranieri (esclusi i volontari), l'aumento dei casi di Covid fa preoccupare gli abitanti della nazione. Il 60% dei Giapponesi contrari alle Olimpiadi La popolazione del Giappone è contraria alle Olimpiadi. Questo risulta molto evidente dagli ultimi sondaggi che sono stati realizzati ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) La situazioneinsta continuando a peggiorare. Nella nazione infatti il numero di contagi continua a salire e proprio per questo lase è sempre più preoccupata per leche si terranno questa estate proprio nel Paese del Sol Levante. Nonostante il divieto di entrare inper tutti i turisti stranieri (esclusi i volontari), l'aumento dei casi difa preoccupare gli abitantinazione. Il 60% deisi contrariLadel. Questo risulta molto evidente dagli ultimi sondaggi che sono stati realizzati ...

