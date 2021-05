Covid, in Campania via alle vaccinazione degli over 40: prenotazioni da domani (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 70 mila i cittadini campani della fascia d’età 45-49 ad aver aderito alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 registrandosi sulla piattaforma della Regione Campania. Le adesioni sono state aperte sabato 15 maggio. alle ore 12 di oggi sono 69.801 le adesioni. Da domani, martedì 18 maggio, sarà possibile registrarsi anche per i cittadini campani di età compresa tra i 40 e i 44 anni, completando così la registrazione per la fascia d’età 40-49. Lo scorso 27 aprile la piattaforma è stata aperta ai cittadini della fascia d’età 50-59. (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 17-MAG-21 15:35 NNNN L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 70 mila i cittadini campani della fascia d’età 45-49 ad aver aderito alla campagna dianti-19 registrandosi sulla piattaforma della Regione. Le adesioni sono state aperte sabato 15 maggio.ore 12 di oggi sono 69.801 le adesioni. Da, martedì 18 maggio, sarà possibile registrarsi anche per i cittadini campani di età compresa tra i 40 e i 44 anni, completando così la registrazione per la fascia d’età 40-49. Lo scorso 27 aprile la piattaforma è stata aperta ai cittadini della fascia d’età 50-59. (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 17-MAG-21 15:35 NNNN L'articolo proviene da Ildenaro.it.

