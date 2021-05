Covid, in Campania più di 2,5 milioni di somministrazioni. 700 mila immunizzati (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono oltre 700mila i cittadini campani che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino anti Covid-19. Le somministrazioni complessive hanno superato quota 2,5 milioni. Alle ore 12 di oggi, lunedì 17 maggio, sono state effettuate 2.514.855 somministrazioni, 45.981 in più rispetto alla stessa ora di ieri. Sono stati vaccinati con la prima dose 1.812.256 cittadini; di questi 702.599 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono oltre 700i cittadini campani che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino anti-19. Lecomplessive hanno superato quota 2,5. Alle ore 12 di oggi, lunedì 17 maggio, sono state effettuate 2.514.855, 45.981 in più rispetto alla stessa ora di ieri. Sono stati vaccinati con la prima dose 1.812.256 cittadini; di questi 702.599 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Vaccino, seconda dose in vacanza: De Luca frena sulle dosi ai turisti Prima dose di vaccino nella propria regione, la seconda - per chi vuole e può - nelle località di vacanza. Al momento in Campania sulla proposta di Federalberghi non è giunta nessuna comunicazione da parte del governo, spetterà infatti a Roma decidere se voler dare seguito all'idea di Bernabò Bocca che ha trovato non ...

Covid: Agenas, in Molise posti letto occupati in ospedale scendono al 10% Mentre i posti Covid nei reparti di medicina interna, pneumologia e malattie infettive erano pari ... Abruzzo (12% intensive, 15% reparti ordinari); Basilicata (10%, 24%); Calabria (13%, 37%); Campania ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Vaccini, nonna Caterina, 92 anni, si è vaccinata nelle cantine vinicole del Sannio A Guardia Sanframondi una donna di 92 anni ha ricevuto il vaccino anti Covid presso la cantina della Cooperativa La Guardiense. Si chiama Caterina, è stata accompagnata dal nipot ...

Buone notizie dagli ospedali: lontana la soglia d’allerta dei ricoveri Covid Continua infatti a calare – sia a livello nazionale che a livello localo – il numero dei posti di terapia intensiva occupati così come scendono ancora quelli relativi ai ricoveri per coronavirus. Lo c ...

