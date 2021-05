Covid, in Campania 550 nuovi casi, indice di contagio al 7,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-4) (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 550 i positivi del giorno in Campania, di cui 151 sintomatici, su 7.429 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. Si registra il decesso di 28 persone, 15 nelle ultime 48 ore, mentre sono 1.593 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in Campania 6.844 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 326.771. Ci sono 95 persone ricoverate in terapia intensiva, quattro meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.166 in degenza, otto meno di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 550 i positivi del giorno in, di cui 151 sintomatici, su 7.429 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. Si registra il decesso di 28 persone, 15 nelle ultime 48 ore, mentre sono 1.593 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in6.844 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 326.771. Ci sono 95 persone ricoverate in, quattro meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.166 in degenza, otto meno di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

neifatti : Covid in Campania, 550 nuovi positivi - corrmezzogiorno : #Napoli Covid bollettino Campania, 550 positivi i guariti sono 1593 ma altre 28 vittime - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #17maggio 550 casi su 7.429 molecolari (7,4% positivi), 1.593 guariti e 28 decessi, di cui 1… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 550 con 28 morti (15 nelle 48 ore). Le tabelle - AISC2016 : 17 MAGGIO 2021_ZONE COVID ITALIA in area gialla Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.… -