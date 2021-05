COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 777 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 40 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 6, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel comune di Mercogliano; – 4, residenti nel comune di Montefalcione; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 2, residenti nel comune di Monteverde; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Mugnano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 777 tamponi effettuati sono risultate positive al40 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 6, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel comune di Mercogliano; – 4, residenti nel comune di Montefalcione; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 2, residenti nel comune di Monteverde; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Mugnano ...

Advertising

nuvolar97330681 : RT @noitre32: DIETROFRONT DI SPERANZA 'Allentiamo e superiamo il coprifuoco'. Il ministro si arrende davanti ai dati Covid - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia ** - infoitinterno : Covid Veneto, bollettino 17 maggio: oggi 173 contagi e due decessi in 24 ore - AnnaP1953 : RT @Gabriel05470893: Si arrende? È colpevole di genocidio #norimberga2 - Gazzettino : Covid Italia, bollettino oggi 17 maggio: i nuovi casi in Puglia, Toscana, Veneto, Marche, Umbria -