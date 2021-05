Covid | il bollettino del 17 maggio | 3 455 nuovi contagiati con 140 morti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 icasi di coronavirus registrati in Italia il 17a fronte di 118.924 tamponi. Isono 140, il tasso di positività è al 2,9%. Diminuiscono ancora i ricoveri: -25 in terapia intensiva e -110 nei reparti ordinari. L'articolo .

Lo riferisce ildella Regione. Il totale dei malatiin ospedale è ora sotto quota mille, esattamente 991 ( - 1), dei quali 671 ( - 1) nei reparti non critici, e 120, stabile, nelle ...Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.715.389 complessivamente: 9.305 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto ...Nelle ultime 24 ore si registrano 3.455 nuovi contagi da Coronavirus in Italia su un totale di 118.924 tamponi effettuati. Questi i dati del bollettino di oggi, lunedì 17 maggio, diffuso dal ministero ...In ospedale continua il calo dei ricoveri: sono 319 i pazienti covid, 12 in meno di ieri Genova, 17 maggio 2021 - Scende a 51 il numero dei nuovi contagi in Liguria, secondo il bollettino diffuso oggi ...