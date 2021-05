Advertising

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 3.455 positivi, 140 vittime - anteprima24 : ** #Covid, il bollettino #Asl: nel Sannio solo 15 positivi ma con pochi tamponi ** - PaoloMadonnaDF : Bollettino 17/05/21: corsa a nove – Lombardia, Campania, Lazio, Toscana, E. Romagna, Sicilia, Piemonte, Veneto e Pu… - JamesB04016 : @SignorErnesto Ma come diceva ogni sera quel tizio della protezione civile al bollettino DA NOI CONTANO I DECESSI C… - luragiuseppe : RT @noitre32: DIETROFRONT DI SPERANZA 'Allentiamo e superiamo il coprifuoco'. Il ministro si arrende davanti ai dati Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

ROMA - Sono 3.455 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (il 16 maggio 5.753) a fronte di 118.924 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 2,9%. E' quanto riporta ildel ministero della Salute. I decessi sono stati 140 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 93 registrati il 16 maggio. I guariti sono 9.305 e gli attuali positivi scendono a 322.891 (...Sono 550, di cui 151 sintomatici, i nuovi positivi al19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 7.429 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, ... Ilodierno dell'Unità di crisi ...L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico numero 473 del 17 maggio 2021: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 130 pazienti positivi al tampone pe ...E’ un aggiornamento atteso, e certamente significativo quello, che arriva sui dati di diffusione epidemiologici nel territorio comunale di Genzano. Dall’ultimo bollettino (datato 3 maggio) a quello od ...