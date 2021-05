Covid | i nuovi colori delle regioni da oggi | solo Valle d' Aosta arancione | le altre tutte gialle

Advertising

repubblica : ?? Covid: 5753 nuovi casi e 93 decessi, prima volta sotto quota 100 da ottobre - Agenzia_Italia : Covid: 5.753 nuovi casi, per la prima volta da ottobre i morti sono meno di 100 - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 t… - Trekker1956 : @fattoquotidiano Ma sono numeri da portare??? Se avessimo 50 nuovi casi di Covid su 60 milioni di italiani staremmo… - icittadini : Covid, i dati: 5.753 nuovi casi e 93 morti. Per la prima volta da ottobre meno di 100 decessi. Il confronto settima… -

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DATI 15 MAGGIO/ 1.154casi, 22 morti BOLLETTINO VACCINIOGGI 17 MAGGIO, IL COMMENTO DI VAIA Una campagna vaccinazione che continua spedita quindi, e che ...Una ripartenza sotto il segno della gradualità mentre calano icasi giornalieri e il numero di vittime (ieri rispettivamente 5.793 e 93, dato più basso da ...rappresentata nella mappa dela ...TERAMO Non sarà la mascherina a salvarci la vita. O forse sì. Alessandro Orsetti, 45enne, teramano, era una sorta di negazionista del Covid, uno di quelli che non credeva ...Calano i nuovi casi giornalieri e il numero di vittime (ieri rispettivamente 5.793 e 93, dato più basso da oltre 7 mesi) in scia alla campagna di vaccinazione che procede a ritmo ...