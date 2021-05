Covid: Giani, 'In Toscana 382 nuovi casi, tasso positivi al 4,42%' (Di lunedì 17 maggio 2021) Firenze, 17 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nella giornata di oggi partono le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 1972-1973, ricorda Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Firenze, 17 mag. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Ildeiè 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nella giornata di oggi partono le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 1972-1973, ricorda

