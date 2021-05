Advertising

Affaritaliani : Covid, Galli: immunità di gregge solo se si vaccinano i bambini - LietellalietaM : RT @Adrian_in_it: Maggio 2021 - covid: crollo di contagi. Giorni di amarezza per #Speranza, #Galli e #Crisanti. #MoriremoTutti https://t.… - Adrian_in_it : Maggio 2021 - covid: crollo di contagi. Giorni di amarezza per #Speranza, #Galli e #Crisanti. #MoriremoTutti - Notiziedi_it : Covid, Galli: “Immunità di gregge? Solo se vacciniamo anche i bambini” - manupychan : RT @DianaLanciotti: @miia_2018 Qua hanno bisogno di cavie... #covid #vaccino #virologi #virostar #Speranza #Galli #Crisanti #Bassetti #Buri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli

Abbracci al chiuso in tempo di, per Roberto Burioni è il caso di andarci piano. Anzi, con i piedi di piombo. E al virologo Burioni fa eco l'infettivologo Massimo: 'Immunità di gregge solo con vaccino ai più giovani'. '...Lo ha spiegato il professore Massimo, direttore del Reparto di Malattie Infettive all'...l'approvazione da parte dell'FDA di somministrare ai ragazzi dai 12 ai 15 anni il vaccino anti -...Secondo Massimo Galli senza la vaccinazione di bambini e ragazzi contro il Covid non si potrà raggiungere l'immunità di gregge.Ore 12.08 - Agenas: «In nessuna regione terapie intensive oltre il 30%. Cala al 20% l’occupazione dei posti letto Covid in reparto» Sotto la spinta dell’effetto vaccino sui ...