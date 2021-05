Covid, Fauci: “Al lavoro per un vaccino in pillole. Presto vaccinazioni dai 12 anni in su anche in Italia” (Di lunedì 17 maggio 2021) «Ci stiamo lavorando insieme a Pfizer» ha annunciato l’immunologo statunitense, intervistato da Fabio Fazio. E ha poi aggiunto: «Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo» Leggi su lastampa (Di lunedì 17 maggio 2021) «Ci stiamo lavorando insieme a Pfizer» ha annunciato l’immunologo statunitense, intervistato da Fabio Fazio. E ha poi aggiunto: «Non credo si possa eliminare il. Possiamo controllarlo»

Advertising

Agenzia_Ansa : Fauci: 'Il covid si può controllare ma non eliminare' #ANSA - Open_gol : «Non credo si possa eliminare il Covid. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o ogni anno e mezzo»,… - ResPubl79983835 : ?? WOW: Quasi la metà di tutti i dipendenti di NIAID e FDA rifiuta i vaccini COVID che stanno spingendo al resto di… - infoitinterno : Il Covid si può controllare ma non eliminare Fauci | “Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno… - serenel14278447 : Covid, Fauci: “Al lavoro per un vaccino in pillole. Presto vaccinazioni dai 12 anni in su anche in Italia”… -