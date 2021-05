Covid, Decreto ‘Riaperture’: dal coprifuoco alle 23 alla riapertura dei centri commerciali, le novità (Di lunedì 17 maggio 2021) Decreto Riaperture, ecco le novità: potrebbe essere varato in serata il nuovo Decreto anti Covid che prevede un alleggerimento delle misure restrittive attualmente in vigore. In serata il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il nuovo Decreto anti-Covid che conterrà un alleggerimento delle restrizioni. Il Governo ha deciso di allentare pian piano le misure restrittive per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021)Riaperture, ecco le: potrebbe essere varato in serata il nuovoantiche prevede unggerimento delle misure restrittive attualmente in vigore. In serata il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il nuovoanti-che conterrà unggerimento delle restrizioni. Il Governo ha deciso dintare pian piano le misure restrittive per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - Agenzia_Ansa : E' stato approvato il decreto Covid: ok al Senato con 144 sì, il testo passa ora alla Camera. Tra le novità, il cos… - mummy53690440 : Riaperture e ristoranti, cosa cambia. Coprifuoco solo alle 23: per essere liberi dobbiamo aspettare almeno un mese - sissiisissi2 : RT @fanpage: Fumata bianca per la riapertura delle palestre - Nich_Ferrante : RT @GiovaQuez: Schemino delle riaperture previste nella bozza di decreto #Covid_19 -