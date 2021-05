Covid, Crisanti: “Tra un mese sapremo se siamo davvero al sicuro” (Di lunedì 17 maggio 2021) I tempi sono maturi perché l'Italia prosegua sulla strada delle riaperture, arrivando ad allentare le restrizioni su locali, discoteche e attività con caratteristiche simili? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) I tempi sono maturi perché l'Italia prosegua sulla strada delle riaperture, arrivando ad allentare le restrizioni su locali, discoteche e attività con caratteristiche simili? L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Andrea Crisanti e le mutazioni benigne: “I virus non diventano buoni, ma più cattivi. Sono argomenti da non… - orizzontescuola : Covid, Crisanti: “Tra un mese sapremo se siamo davvero al sicuro” - messveneto : Covid, Crisanti stronca il test per tornare a ballare in discoteca: 'Fatto così non dimostra nulla”: La risposta de… - JohnWic32359916 : @NicolaPorro Honsempre sostenuto che i virologi non sono medici ma semplicemente BIOLOGI…… d altronde che cazzo ne… - imballoionico : RT @Adrian_in_it: Maggio 2021 - covid: crollo di contagi. Giorni di amarezza per #Speranza, #Galli e #Crisanti. #MoriremoTutti https://t.… -