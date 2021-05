Covid: Brasile, superati i 435 mila morti (Di lunedì 17 maggio 2021) Il nuovo coronavirus ha finora causato 435.751 morti in Brasile: lo rende noto il ministero della Salute locale, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.036 decessi. Il numero ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il nuovo coronavirus ha finora causato 435.751in: lo rende noto il ministero della Salute locale, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.036 decessi. Il numero ...

