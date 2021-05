Covid | Al Bano | ‘subito il vaccino per over 80 in attesa | inaccettabile che siano abbandonati’**

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Procedere subito alla vaccinazione del mezzo milione di80 che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. E’ l’appello di Alche, parlando con l’AdnKronos, senza giri di parole afferma: “Vacciniamoli immediatamente anche perché ilè la salvezza dell’umanità. Non accetto il fatto cheabbandonati a sé stessi. Queste notizie amareggiano la vita”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Bano

Metro

... quando a causa dell'epidemia di- 19 abbiamo dovuto fare a meno della competizione canora ... Approfondisci Maneskin contro Ale Romina Power, scontro in prima serata: chi sceglierà di ......a dire addio a tre cugine morte per, parlando anche di quello che stanno vivendo gli operatori del mondo dello spettacolo. A pochi giorni dal suo compleanno, che sarà il 20 maggio, Alha ...Un appuntamento tradizionale per Pistoia: è quello con i Campionati internazionali di giochi matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, giunti quest’anno alla 28esim ...GROSSETO - Dopo tanti mesi di sosta e di attesa di un miglioramento della situazione pandemica e nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid, è ...