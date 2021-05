Covid a Roma, oggi 211 contagi. D'Amato: 'Il dato più basso da 8 mesi' (Di lunedì 17 maggio 2021) 'oggi 211 casi positivi a Roma, il dato più basso da 8 mesi'. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite di 'L'aria che tira' su La7. Nella capitale il calo ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) '211 casi positivi a, ilpiùda 8'. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D', ospite di 'L'aria che tira' su La7. Nella capitale il calo ...

