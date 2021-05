Covid, a Milano evento-test per riaprire i club al chiuso: ok di Beppe Sala (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano come Barcellona, Amsterdam e Londra è finalmente pronta a testare concretamente la possibilità di riaprire i club in sicurezza. Il protocollo realizzato dalle associazioni di settore SILB, CFC, ADJ e SILS e' stato illustrato al sindaco di Milano Beppe Sala dall'imprenditore Stefano Melis e dal manager Gianluigi Ottomeni che non solo ne ha approvato le linee guida ma si è detto disposto a mettere in campo tutte le forze necessarie per supportare la complessa organizzazione dell'esperimento sociale che mira ad una concreta pianificazione della riapertura dei club al chiuso. Il Sindaco di Milano Beppe Sala e il prefetto Renato Saccone hanno deciso dare un segnale forte approvando i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)come Barcellona, Amsterdam e Londra è finalmente pronta aare concretamente la possibilità diin sicurezza. Il protocollo realizzato dalle associazioni di settore SILB, CFC, ADJ e SILS e' stato illustrato al sindaco didall'imprenditore Stefano Melis e dal manager Gianluigi Ottomeni che non solo ne ha approvato le linee guida ma si è detto disposto a mettere in campo tutte le forze necessarie per supportare la complessa organizzazione dell'esperimento sociale che mira ad una concreta pianificazione della riapertura deial. Il Sindaco die il prefetto Renato Saccone hanno deciso dare un segnale forte approvando i ...

