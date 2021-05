Covid | 675 nuovi casi positivi | a Bergamo 86 nuovi contagi | calano i ricoveri nelle terapie intensive

(Di lunedì 17 maggio 2021) Continuano a diminuire i ricoverati(-11) e nei reparti (-25). A fronte di 20.822 tamponi effettuati, sono 675 i(3,2%). I guariti/dimessi sono 938.I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 20.822 (di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici) totale complessivo: 10.163.812 – i: 675 (di cui 36 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 754.566 (+938), di cui 3.096 dimessi e 751.470 guariti – in terapia intensiva: 371 (-11) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.028 (-25) – i decessi, totale complessivo: 33.360 (+13) Iper provincia: Milano: 158 di cui 64 a Milano ...

Ma la categoria dei 60enni, comunque molto colpita dale con un certo livello di rischio in ...in questa fascia di età sono 190 gli umbri che hanno completato il ciclo di vaccinazione e 3....Sul fronteil piano vaccinale sta gradualmente rimontando, tenuto conto degli scandalosi ... i 98 decreti legge varati hanno richiesto la bellezza di 1.178 decreti attuativi, di cuiancora ...una delle zone del nostro Paese più colpita fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella ...Si tratta di una risalita dopo i 35 casi di ieri e un dato in controtendenza rispetto ai numeri della Lombardia, oggi in ulteriore calo rispetto alle ventiquattro ore precedenti: la nostra oggi è la p ...