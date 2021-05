Covid-19 rallenta il contagio ma la prudenza non deve venire meno. Il primo weekend zona gialla ha evidenziato molta irresponsabilità (Di lunedì 17 maggio 2021) L’effetto vaccinale per evitare e ridurre il contagio Covid-19 sta producendo gli effetti sperati stando alle notizie che giornalmente si ascoltano attraverso tutti i mezzi d’informazione. Era quanto si augurava l’intero Paese. La strada da percorrere è ancora lunga per tornare a vivere in assoluta libertà come lo era pre Covid-19, ma il traguardo è raggiungibile. Occorre stare sempre in “campana” per evitare delle ricadute e seguire i consigli dei sanitari. Oltre la metà degli italiani non è stata ancora vaccinata con la prima dose, e la doppia somministrazione ha interessato ad oggi meno di dieci milioni di cittadini. In questo caso, la responsabilità di ognuno si trasforma nel vantaggio a favore della collettività. Occorre rinunciare alla presunzione che Covid-19 contagi soltanto gli ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 maggio 2021) L’effetto vaccinale per evitare e ridurre il-19 sta producendo gli effetti sperati stando alle notizie che giornalmente si ascoltano attraverso tutti i mezzi d’informazione. Era quanto si augurava l’intero Paese. La strada da percorrere è ancora lunga per tornare a vivere in assoluta libertà come lo era pre-19, ma il traguardo è raggiungibile. Occorre stare sempre in “campana” per evitare delle ricadute e seguire i consigli dei sanitari. Oltre la metà degli italiani non è stata ancora vaccinata con la prima dose, e la doppia somministrazione ha interessato ad oggidi dieci milioni di cittadini. In questo caso, la responsabilità di ognuno si trasforma nel vantaggio a favore della collettività. Occorre rinunciare alla presunzione che-19 contagi soltanto gli ...

Advertising

ReggioPress : Il Covid rallenta: a Reggio Emilia 50 nuovi contagi, zero decessi - giornalemolise : Il Covid rallenta, nessuna vittima e un solo positivo - - NicolaSangiorgi : RT @sole24ore: ?? Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano ?? Garavaglia (ministro del Turismo):?complicato fare vaccini in va… - CardelliAc : RT @sole24ore: ?? Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano ?? Garavaglia (ministro del Turismo):?complicato fare vaccini in va… - sole24ore : ?? Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano ?? Garavaglia (ministro del Turismo):?complicato fare vacc… -