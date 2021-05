Courtney Love definisce la serie su Pamela Anderson "vile": "Lily James si vergogni, chiunque lei sia" (Di lunedì 17 maggio 2021) In difesa dell'amica Pamela Anderson, Courtney Love si scaglia in un post su Facebook contro la serie Pam & Tommy e contro la sua interprete Lily James definendola 'fottutamente oltraggiosa e vile'. Le prime foto dal set della miniserie Pam & Tommy, sulla relazione tra Pamela Anderson e Tommy Lee, hanno mandato su tutte le furie la cantante Courtney Love, amica di lunga data della star di Baywatch, che ha definito la produzione "fottutamente oltraggiosa e vile" prendendosela con la sua interprete Lily James. "La trovo così fottutamente oltraggiosa" ha scritto su Facebook Courtney ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) In difesa dell'amicasi scaglia in un post su Facebook contro laPam & Tommy e contro la sua interpretedefinendola 'fottutamente oltraggiosa e'. Le prime foto dal set della miniPam & Tommy, sulla relazione trae Tommy Lee, hanno mandato su tutte le furie la cantante, amica di lunga data della star di Baywatch, che ha definito la produzione "fottutamente oltraggiosa e" prendendosela con la sua interprete. "La trovo così fottutamente oltraggiosa" ha scritto su Facebook...

