Cosa non va nel ddl Zan (Di lunedì 17 maggio 2021) Premetto il mio pregiudiziale sfavore verso l’uso della legge penale quale strumento di promozione e affermazione di nuovi diritti, specie quando la loro fonte scaturisce da ideologie o concezioni morali non da tutti condivise. Da penalista di orientamento liberale, mi piacerebbe dunque che anche il problema dell’omofobia venisse affrontato soprattutto sul terreno dell’evoluzione culturale spontanea, del confronto dialogico e dell’azione educativa. Ma, una volta che si opti – a torto o a ragione – per la soluzione repressiva, che almeno si legiferi con sapienza in modo da contenere i potenziali effetti controproducenti. A un attento esame, il testo del ddl Zan così come approvato dalla Camera appare infatti tutt’altro che esente da difetti. Ma sottoporlo a critica, diversamente da quanto sospettano molti dei suoi difensori, non equivale necessariamente a volerlo sabotare. E’ la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Premetto il mio pregiudiziale sfavore verso l’uso della legge penale quale strumento di promozione e affermazione di nuovi diritti, specie quando la loro fonte scaturisce da ideologie o concezioni morali non da tutti condivise. Da penalista di orientamento liberale, mi piacerebbe dunque che anche il problema dell’omofobia venisse affrontato soprattutto sul terreno dell’evoluzione culturale spontanea, del confronto dialogico e dell’azione educativa. Ma, una volta che si opti – a torto o a ragione – per la soluzione repressiva, che almeno si legiferi con sapienza in modo da contenere i potenziali effetti controproducenti. A un attento esame, il testo del ddl Zan così come approvato dalla Camera appare infatti tutt’altro che esente da difetti. Ma sottoporlo a critica, diversamente da quanto sospettano molti dei suoi difensori, non equivale necessariamente a volerlo sabotare. E’ la ...

stanzaselvaggia : Rula, nella vicenda #propagandalive , ha fatto la cosa giusta. E chi dice che non si possono decidere gli ospiti us… - repubblica : Elio: 'L'autismo non interessa a nessuno, se non ce l'hai in casa non ti rendi conto di cosa sia' - ZZiliani : Resta una domanda: ma un arbitro che dev’essere richiamato al #VAR per vedere una cosa così lampante avvenuta propr… - WEASLAYYY : @elle_viosa elle aiuto grazie ??<33 comunque stessa cosa per te, anche io credo in te e penso che tu possa farcela p… - csch78 : RT @AlexXXVI_V: Vorrei che costruisse una squadra per la prossima stagione che non debba scegliere su cosa puntare ma che onori tutti le co… -