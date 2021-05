Cosa lega leoni, babbuini e bambini? (Di lunedì 17 maggio 2021) È una storia fatta di prede e predatori, di catene alimentari, di relazioni ecologiche che racconteremo come una favola. Tante tempo fa – esattamente all’inizio del secolo scorso – il continente africano era ricco di leoni che spaziavano liberi tra savane e acacie. La loro presenza contribuiva alla difesa di grandi spazi che fornivano importanti servizi alle comunità umane, come l’acqua, l’assorbimento di CO2, la produzione di cibo e tanto altro ancora. La loro caccia garantiva il giusto numero di erbivori, evitando il diffondersi di malattie infettive tra i branchi di gnù, zebre, gazelle e antilopi. Ma non solo questo: tra i compiti dei leoni c’era anche quello di tenere a bada altri predatori, che si trovano in un gradino più in basso nella catena alimentare. Si tratta dei cosiddetti mesopredatori che, di taglia generalmente medio-piccola, sono in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) È una storia fatta di prede e predatori, di catene alimentari, di relazioni ecologiche che racconteremo come una favola. Tante tempo fa – esattamente all’inizio del secolo scorso – il continente africano era ricco diche spaziavano liberi tra savane e acacie. La loro presenza contribuiva alla difesa di grandi spazi che fornivano importanti servizi alle comunità umane, come l’acqua, l’assorbimento di CO2, la produzione di cibo e tanto altro ancora. La loro caccia garantiva il giusto numero di erbivori, evitando il diffondersi di malattie infettive tra i branchi di gnù, zebre, gazelle e antilopi. Ma non solo questo: tra i compiti deic’era anche quello di tenere a bada altri predatori, che si trovano in un gradino più in basso nella catena alimentare. Si tratta dei cosiddetti mesopredatori che, di taglia generalmente medio-piccola, sono in ...

