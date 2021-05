Cosa ha detto Mattarella sulla giornata internazionale contro l'omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Si tratta di un momento in cui si organizzano iniziative con lo scopo di accrescere la consapevolezza sulle discriminazioni che colpiscono il mondo Lgbt+. La scelta della data, infatti, commemora il giorno del 1990 in cui la World Health Organisation decise di eliminare definitivamente l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione, ha detto che questa giornata internazionale "è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio si celebra lal’, la transfobia e la bifobia. Si tratta di un momento in cui si organizzano iniziative con lo scopo di accrescere la consapevolezza sulle discriminazioni che colpiscono il mondo Lgbt+. La scelta della data, infatti, commemora il giorno del 1990 in cui la World Health Organisation decise di eliminare definitivamente l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Il presidente della Repubblica Sergio, in una dichiarazione, hache questa"è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e ...

