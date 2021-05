Corsa Champions all’ultimo respiro: il Milan rischia. Giro d’Italia: oggi a Foligno sfida tra velocisti (Di lunedì 17 maggio 2021) Si fa sempre più complicata, e sarà decisa all’ultimo minuto, la Corsa fra le big del campionato di Serie A per un posto in Champions League. Il Milan fallisce il primo match point per la qualificazione. Contro un Cagliari, già matematicamente salvo da alcune ore ma per nulla intenzionato a fare da sparring partner, la squadra di Pioli non va oltre uno scialbo 0-0 al Meazza. E rischia anche di perdere. Adesso i rossoneri sono costretti a battere l’Atalanta nell’ultima giornata per cogliere un risultato che dopo il Girone d’andata sembrava una formalità. E che invece rischia di sfuggire dalle mani di Ibra e compagni. Una partita tesa, bene il Cagliari Primo tempo che rispecchia lo stato d’animo delle due squadre. Milan contratto, bloccato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 maggio 2021) Si fa sempre più complicata, e sarà decisaminuto, lafra le big del campionato di Serie A per un posto inLeague. Ilfallisce il primo match point per la qualificazione. Contro un Cagliari, già matematicamente salvo da alcune ore ma per nulla intenzionato a fare da sparring partner, la squadra di Pioli non va oltre uno scialbo 0-0 al Meazza. Eanche di perdere. Adesso i rossoneri sono costretti a battere l’Atalanta nell’ultima giornata per cogliere un risultato che dopo ilne d’andata sembrava una formalità. E che invecedi sfuggire dalle mani di Ibra e compagni. Una partita tesa, bene il Cagliari Primo tempo che rispecchia lo stato d’animo delle due squadre.contratto, bloccato ...

