(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 299 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 12.497 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 17. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende, dunque, al 2,4%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 16.696. In calo anche i ricoveri: -4 rispetto alla giornata di ieri (in totale 808), di cui 112 in terapia intensiva (-6). 15.776 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 4, 758 i guariti.Ragusa è la città in cui si registra l’incrementore con 73contagi. Seguono Catania con 70...

Advertising

WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 maggio 2021: 299 nuovi casi, la situazione a #Palermo - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 maggio 2021: 299 nuovi casi, la situazione a #Palermo - NewSicilia : +++ #BOLLETTINO #CORONAVIRUS #SICILIA +++ Ecco i dati aggiornati sull'emergenza #Covid nella nostra Isola… - 24Trends_Italia : 15. Regione Emilia-Romagna - 10mille+ 16. Sicilia coronavirus - 10mille+ 17. Serena Williams - 5mille+ 18. Serena G… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ...in Emilia - Romagna 11.514 in Piemonte 8.023 nel Lazio 6.283 in Puglia 6.541 in Toscana 5.667 in......9%), la Toscana con 4,1 milioni di arrivi (+13,4%) e 19,1 milioni di presenze (23,3%), la... Il 14,1% ha "già rinunciato, al di là del". Significativo, inoltre, anche l'8,2% che non ...Di seguito il nuovo aggiornamento relativo ai casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia: i dati sono aggiornati a oggi (17 maggio 2021), così come segnalati dalla Regione Sici ...Sono 3.455 i positivi al test del covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 ...