Coronavirus, oggi la cabina di regia sulle riaperture – LIVE (Di lunedì 17 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 08.21 – Nuovo decreto, oggi la cabina di regia. Dal coprifuoco ai matrimoni, le prossime riaperture Roberto Speranza18.35 – Coronavirus, Speranza: “Dati in miglioramento. Possiamo allentare e poi superare il coprifuoco” 17.55 – I numeri dell’emergenza Coronavirus, il punto della settimana Coronavirus17.51 – Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore 17.16 – Covid, il primo report dell’Iss sull’effetto dei vaccini 16.06 – Slittamento del coprifuoco a mezzanotte: la nuova ipotesi al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 08.21 – Nuovo decreto,ladi. Dal coprifuoco ai matrimoni, le prossimeRoberto Speranza18.35 –, Speranza: “Dati in miglioramento. Possiamo allentare e poi superare il coprifuoco” 17.55 – I numeri dell’emergenza, il punto della settimana17.51 –, il bollettino delle ultime 24 ore 17.16 – Covid, il primo report dell’Iss sull’effetto dei vaccini 16.06 – Slittamento del coprifuoco a mezzanotte: la nuova ipotesi al ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus Italia: la pandemia frena ancora, oggi 5.753 casi e 93 vittime - tancredipalmeri : I decessi per coronavirus oggi in Italia sono 93, per la prima volta dal 20 ottobre sotto i 100 - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi: 5.753 casi e 93 morti. Tasso al 2,8% - qn_lanazione : Coronavirus Italia 17 maggio, il Paese torna quasi tutto in giallo. Coprifuoco addio? / Il nostro LIVE del… - alinatede : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #16maggio, effettuate 2641955 vaccinazioni. Su -