Coronavirus | l' impensabile effetto collaterale | la clausura risveglia i desideri nascosti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Pensavamo fosse la cosa più bizzarra quella dei matrimoni finiti per mancanza degli incontri con l'amante (in tempo di lockdown). Ma come è possibile, si chiedono ancora in molti, che i rovina famiglie siano improvvisamente diventati una presenza preziosa per la stabilità della coppia? Eppure è così, ha raccontato l'avvocato Armando Cecatello che di questi casi, almeno a Milano, gliene sono capitati diversi. Che il numero delle separazioni per intolleranza alla convivenza 24 ore su 24, durante la "prigionia" forzata, sia salito vertiginosamente è ormai cosa nota, ma delle unioni in bilico che avevano raggiunto una sorta di equilibrio nelle scappatelle e che durante le restrizioni sono entrate in crisi profonda e poi saltate del tutto è notizia ancora da assimilare. Ma c'è di più, la pandemia è un reset globale che stravolge vite, fa saltare equilibri, mette in crisi certezze e ...