Coronavirus Italia: in aumento morti (140), diminuiscono i nuovi positivi (Di lunedì 17 maggio 2021) In isolamento domiciliare sono 309.113 persone. La regione con il maggior numero di casi e' la Lombardia (675),seguita da Campania (550), e Lazio (388)

