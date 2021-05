Advertising

PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di lunedì 17 maggio - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 15 morti (età media 74 anni), oggi 17 maggio. E 382 nuovi contagi - Toscanaoggi : #Coronavirus: 382 nuovi casi, età media 37 anni. I decessi sono 15 #Toscana #COVID19 #regione #sanità - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 382 nuovi casi, 14.031 positivi (-240), 1.031 (+14) ricoverati, 15 deceduti di cui 2 a Siena - f_profili : Coronavirus, 382 nuovi casi, età media 37 anni. I decessi sono 15 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Insono 237.151 i casi di positività al, 382 in più rispetto a ieri (365 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...Insono 237.151 i casi di positività al, 382 in più rispetto a ieri (365 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...Sono 15 i morti per coronavirus, in Toscana, di oggi 17 maggio 2021, Si tratta di 9 nuomini e 6 donne con età media di 74 anni. Mentre i nuovi contagi sono scesi a 382 (365 confermati con tampone mol ...I casi di positività al Coronavirus sono 382 in più rispetto a ieri (365 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido ...