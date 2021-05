Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 17 maggio 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il bollettino del ministero della Salute sull’epidemia di Coronavirus in Italia oggi 17 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 5.753 nuovi casi di Covid-19 e 93 decessi, il numero più basso dall’ottobre scorso. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di Coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa: in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Basilicata ha 18 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 284 e il tasso di positività è al 6.34%; le dosi di vaccino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildel ministero della Salute sull’epidemia diin17con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 5.753 nuovi casi di Covid-19 e 93 decessi, il numero più basso dall’ottobre scorso. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi didisecondo ildegli enti locali è questa: in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino somministrate in totale sono; La Basilicata ha 18 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 284 e il tasso di positività è al 6.34%; le dosi di vaccino ...

