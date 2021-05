Coronavirus | il bollettino di oggi lunedì 17 maggio | 28 morti in Campania | 21 in Puglia Ecco i nuovi casi Covid e il nuovo decreto in

Advertising

infoitinterno : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 maggio 2021 - infoitinterno : Sardegna, il bollettino della Regione sui nuovi casi di coronavirus - PasqualeMarro : #BollettinoCoronavirusCampania: i dati di oggi, lunedì 17 maggio 2021 - ilquotidianoweb : Bollettino #coronavirus: crollo dei nuovi positivi, ma i tamponi sono pochi. Quattro i decessi #calabria… - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 17 maggio: 28 morti in Campania, 21 in Puglia. Ecco i nuovi casi Covid e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In Puglia calano decisamente i nuovi casi di Covid: sono 145 su 4.330 test, un numero relativamente basso come capita ogni fine settimana. La suddivisione territoriale riportata nelepdemiologico di lunedì 17 maggio, vede 23 casi in provincia di Bari, 23 iin quella di Brindisi, 11 nella Bat, 33 in provincia di Foggia, 52 Lecce e 3 in provincia di Taranto. Torna a ...In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 763.048 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 828.659 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più ...CATANZARO – Sensibile diminuzione dei casi positivi in Calabria, Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 71 contagi, ma c’è da evidenziare che i tamponi sono stati meno della metà di quell ...Napoli, 17 Maggio - Sono 550, di cui 151 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 7.429 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere con ...