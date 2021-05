Coronavirus, il bollettino del 17 maggio 2021: 3.455 nuovi casi, 140 i decessi. La situazione in Italia (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 5.763 di ieri. In risalita il numero di decessi, 140 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati a lunedì 17 sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 3.455 casi testati: 41226 Tamponi (diagnostici e di controllo): 118.924 molecolari: 76870 di cui 3320 positivi pari al 4.32% rapidi: 42054 di cui 134 positivi Attualmente positivi: 322.891 Ricoverati: 12.024 Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.754, 69 nuovi ingressi Deceduti dopo un tampone postivo: 124.296 Totale ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 idi positività alemersi in, contro i 5.763 di ieri. In risalita il numero di, 140 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati a lunedì 17 sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 3.455testati: 41226 Tamponi (diagnostici e di controllo): 118.924 molecolari: 76870 di cui 3320 positivi pari al 4.32% rapidi: 42054 di cui 134 positivi Attualmente positivi: 322.891 Ricoverati: 12.024 Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.754, 69ingressi Deceduti dopo un tampone postivo: 124.296 Totale ...

