Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 17 maggio

Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 17 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania

La Regione Campania comincia una nuova settimana di zona gialla. I timori di un ritorno in arancione stanno pian piano scomparendo, considerati i dati sempre più favorevoli. Se due settimane fa la situazione epidemiologica poteva far pensare al rischio ad un ritorno a regole più rigide per il contrasto al Covid, ora la preoccupazione sembra essere minore. Da diversi giorni, ormai, il rapporto tra tamponi effettuati e positivi riscontrati è calato notevolmente. La campagna di vaccinazione, infatti, a livello nazionale sta iniziando a far riscontrare i ...

