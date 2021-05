Coronavirus, Biden: saremo arsenale vaccini per il mondo (Di lunedì 17 maggio 2021) "Vogliamo guidare il mondo con i nostri valori, con questa dimostrazione della nostra innovazione e della fondamentale moralità del popolo americano. Come nella Seconda Guerra mondiale l'America è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) "Vogliamo guidare ilcon i nostri valori, con questa dimostrazione della nostra innovazione e della fondamentale moralità del popolo americano. Come nella Seconda Guerra mondiale l'America è ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Biden Covid: Usa invieranno all'estero almeno 20 mln dosi vaccino entro fine giugno Il presidente statunitense, Joe Biden, ha annunciato che la sua amministrazione si impegna a consegnare all'estero almeno 20 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus entro la fine di giugno, oltre ai 60 milioni di dosi del ...

Coronavirus, Biden: saremo arsenale vaccini per il mondo ... ha aggiunto Biden. "È un errore puntare contro la democrazia, la democrazia guiderà il mondo fuori dalla pandemia e gli Stati uniti guideranno questa democrazia", ha concluso. 17 maggio 2021

