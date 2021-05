Coronavirus | addio al coprifuoco | le nuove regole

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA - Il co prifuoco sarà spostato in zona gialla alle ore 23 dall'entrata in vigore del nuovo decreto legge. Poi, dal 7 giugno, il rientro a casa sarà posticipato alle 24 . Dal 21 giugno ci sarà ...

Verso la normalità, addio coprifuoco e tornano le feste. In serata il consiglio dei ministri dovrebbe varare il nuovo decreto anti-Covid ...Si sta decidendo in queste ore il destino del coprifuoco. Comincia adesso il Consiglio dei Ministri che terminerà con una decisione sulle norme anti covid ...